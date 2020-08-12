Настало время более интенсивно заняться экономическим блоком: премьер-министр провел совещание

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации в различных секторах экономики новых антикризисных мероприятий.

“Сегодня мы собрались, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке нашей экономики в кризисной ситуации. На сегодняшний день мы приняли 22 антикризисных мероприятий, часть из которых уже завершена, другая часть - еще продолжается. В эти дни в результате обсуждений с представителями отдельных сфер мы примем решения, но у нас также есть задача формирования стратегии, как мы собираемся преодолеть экономический кризис. Надеемся, что в плане сферы здравоохранения мы уже находимся в процессе преодоления кризиса, и настало время более интенсивно заниматься экономическим блоком”, - отметил премьер-министр Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, затем были обсуждены проекты, связанные с сохранением рабочих мест в пострадавшем от кризиса туристическом секторе, реализацией процесса заготовки винограда и предоставлением льготных кредитов организациям для формирования новых возможностей, упрощением экспортно-импортных процедур и строительных стандартов, а также стимулированием капитальных вложений.

Были представлены различные предложения и наблюдения. Участники совещания выразили уверенность, что как прежние, так и новые антикризисные мероприятия правительства будут способствовать восстановлению и развитию экономики.

Подводя итоги встречи, премьер-министр поручил доработать проекты мероприятий по указанным направлениям и представить их на обсуждение и утверждение правительства.