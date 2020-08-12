В Милане задержан мужчина, взявший в заложники охранника собора

Миланские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора, передают местные СМИ.

Мигрант смог попасть внутрь Дуомо, прорвавшись через проверку на входе. Неподалеку от алтаря он приблизился к одному из охранников и, угрожая ему ножом, заставил его встать на колени.

Сотрудники полиции вступили с напавшим в переговоры и сумели его отвлечь, после чего скрутили злоумышленника. Вся острая фаза происшествия продолжалась несколько минут, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости

Мотивы задержанного неясны. Пока он находится в помещении спецподразделения МВД Digos, его дело проверяют антитеррористические подразделения прокуратуры и полиции.