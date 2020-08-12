Фракция Национального Собрания «Просвещенная Армения» внесла предложение об отмене объявленного в Армении чрезвычайного положения. Как сообщает Арменпресс, глава фракции Эдмон Марукян заявил на внеочередном заседании парламента, что они считают бессмысленным продление правового режима чрезвычайного положения.

«Фракция «Просвещенная Армения» предлагает отменить объявленное в Армении чрезвычайное положение. Тот факт, что рядом с названием Армении на международной арене написано чрезвычайное положение, создает много проблем для наших граждан, которые хотят уехать в другие страны, а также для людей, которые хотят приехать в Армению», - сказал Марукян.

Он отметил, что вместо продления чрезвычайного положения можно решить эту проблему внесением определенных изменений в законы о чрезвычайной ситуации.

Фракция «Процветающая Армения» ранее заявляла, что проголосует за предложение фракции «Просвещенная Армения».

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении режима чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 12 августа, на 30 дней до 11 сентября 2020 года. Решение связано с эпидемией коронавируса.