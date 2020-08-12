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Посол Армении обсудил с председателем комиссии парламента Ирана вопросы сотрудничества

Посол Армении обсудил с председателем комиссии парламента Ирана вопросы сотрудничества

Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян посетил Меджлис Ирана, где встретился с председателем Комиссии внешней политики и национальной безопасности Моджтабой Золнуром. Как сообщает Арменпресс, посольство опубликовало информацию об этом на своей странице в социальной сети Facebook. 

Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. Были затронуты вопросы урегулирования карабахского конфликта, в этом контексте Арташес Туманян предоставил информацию о военном столкновении на армяно-азербайджанской границе в июле текущего года.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с коронавирусом, текущим состоянием торгово-экономических отношений в контексте продолжающихся санкций США против Ирана, а также возможностями развития.

Было особо отмечено укрепление сотрудничества между ЕАЭС и Ираном, в этом плане особое значение имеют отношения Армения-Иран. Был обсужден ряд других вопросов двусторонних и региональных отношений.

Арташес Туманян и Моджтаба Золнур отметили необходимость углубления межпарламентского сотрудничества, в этом смысле подчеркнули важность активизации сотрудничества между главами парламентов, постоянными комиссиями и группами дружбы.


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