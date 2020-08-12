По прогнозам комендатуры, ежедневная заболеваемость COVID-19 в Армении в сентябре будет менее 100

По прогнозам комендатуры, в случае сохранения текущих темпов распространения вируса ежедневная заболеваемость коронавирусом в Армении в сентябре будет менее 100. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального Собрания заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

«При сохранении текущего показателя интенсивности распространения инфекции предполагается, что максимальное количество регистрируемых случаев в сутки в течение первой-второй недели сентября должно быть менее 100. Если эта интенсивность сохранится, в сентябре у нас будет в среднем менее 100 зарегистрированных случаев в день», - сказал Авинян.

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении режима чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 12 августа, на 30 дней до 11 сентября 2020 года. Решение связано с эпидемией коронавируса.