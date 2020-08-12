Комендатура не планирует послаблений в Вооруженных силах в связи с карантином из-за коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального Собрания заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

«На данном этапе никаких изменений в Вооруженных силах в связи с объявленным там карантином не ожидается, но при сохранении положительной динамики можно будет сделать некоторые смягчения и здесь», - сказал Авинян.

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении режима чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 12 августа, на 30 дней до 11 сентября 2020 года. Решение связано с эпидемией коронавируса.