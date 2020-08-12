На нефтяном месторождении в ХМАО произошел пожар

Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" ведут тушение возгорания на одной из производственных площадок Ем-Еговского нефтяного месторождения в ХМАО.

"Три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение", - сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Угроза населенным пунктам отсутствует. Организован экологический мониторинг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.