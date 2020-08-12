На нефтяном месторождении в ХМАО произошел пожар
16:58, 12 Август, 2020
Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" ведут тушение возгорания на одной из производственных площадок Ем-Еговского нефтяного месторождения в ХМАО.
"Три пострадавших работника доставлены в лечебное учреждение", - сообщили "Интерфаксу" на предприятии.
Угроза населенным пунктам отсутствует. Организован экологический мониторинг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.
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