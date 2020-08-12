Минобороны РА не обеспокоено продлением турецко-азербайджанских учений

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Минобороны Армении не обеспокоены затяжным характером турецко-азербайджанских военных учений. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в беседе с «Арменпресс».

“Нас не беспокоит долгосрочный характер турецко-азербайджанских военных учений, но учитывая, что любые международные военные учения, помимо компонента боевой готовности, также содержат военно-дипломатические, военно-политические сообщения, известие о присутствии высокопоставленной турецкой военной делегации делает турецко-азербайджанские учения проблематичной с точки зрения беспрецедентности подобных сообщений”, - сказала Степанян.

Военное руководство Азербайджана объявило о продлении совместных турецко-азербайджанских военно-воздушных сил в Баку, Нахичевани, Кюрдамире, Гяндже, Евлахе с 29 июля по 10 августа 2020 года, и сроки совместных наземных учений, проведенных в Нахичевани и Баку 1-5 августа. Турецкое военное руководство вылетело в Баку, чтобы следить за ходом учений.