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Известны первые победители молодежного первенства по греко-римской борьбе

Известны первые победители молодежного первенства по греко-римской борьбе

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Ереване стартовал молодежный чемпионат Армении по греко-римской борьбе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы.

Известны имена золотых медалистов в весовых категориях 55, 60, 87, 97, 130 кг. В соответствии с порядком указанных выше весовых категорий первенство выиграли Гарник Оганесян, Давид Джотян, Самвел Саркисян, Гарник Акопян и Размик Курдян. Завтра, 13 августа, последний день соревнований.

Подготовила Варвара Айрапетян


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