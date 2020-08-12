163 квартиры будут переданы в дар проживавшим в них выпускникам детского дома

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Жилую площадь или квартиры, предоставленные 163 семьям в 2003-2015 гг. планируется передать выпускникам детского дома, которые там живут.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян, добавив, что проект будет обсужден на заседании правительства 13 августа.

«Квартиры предоставлены в бесплатное пользование сроком на 10 лет. В договоре оговаривалось, что квартиру можно будет приватизировать или сдать в аренду. Несмотря на это, заявления выпускников детского дома не рассматривались.

Для остальных бенефициаров, включенных в список в 2019 году, но не получивших квартиры, являющихся гражданами Армении, которые вышли из детского дома в связи с достижением 18 лет после 1991 года и не имеют жилплощади на правах собственности (не отчуждали в течение последних 5 лет), по инициативе Министерства начался процесс выдачи сертификатов на покупку квартир.

В результате выпускникам предоставляется возможность приобрести квартиру на правах собственности. “Таким образом, лица с тем же статусом оказались в неравных условиях", - заявил Батоян.

По ее словам, инициатива была реализована, чтобы показать единый подход.

Министр также проинформировала, что техническое состояние многоквартирных домов, в которых проживали 3 выпускника (по данным Комитета градостроительства) в 2003-2004 годах, то есть до подписания договоров, оценивалось как повреждение 3 степени. Им будут предоставлены свидетельства о покупке квартиры.