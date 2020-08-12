Пекин продолжает подготовку к Зимним олимпийским играм

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. После реконструкции сдан в эксплуатацию аэропорт Ниньюань в провинции Хэбэй на севере Китая. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении.

Это одна из инфраструктур Зимних олимпийских игр «Пекин-2022». Готовы новый терминал, амбулатория, стоянка самолетов, расширенная взлетно-посадочная полоса и другие здания.

После модернизации аэропорт сможет обслуживать 1 миллион пассажиров в год. Реконструкция, в которую вложено почти 186 миллионов долларов, началась в 2018 году. Высокоскоростная железная дорога работает с декабря прошлого года.

24-е зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году с 4 по 20 февраля.

Подготовила Варвара Айрапетян