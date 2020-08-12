В ближайшие дни в республике ожидаются осадки

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На территории республики днем 12 августа, в некоторых регионах 13 по 17 августа, ночью и днем ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м/с, местами ожидается град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологического мониторинга сообщает, что температура воздуха с 12 по 17 августа постепенно снизится на 4-5 градусов.

Во второй половине дня 12 августа в Ереване не ожидается осадков, ночью 13-17 августа в некоторых частях города ожидаются кратковременные дожди и гроза, во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с.