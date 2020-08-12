Некоторые американские политики, настроенные против коммунистической власти в КНР, забыли о том, что холодная война закончилась, и преувеличивают "красную угрозу" в лице Китая. Об этом в интервью интернет-изданию "Гуаньчачжэ" заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Американские политики ошиблись относительно времени и пространства, похоже, они забыли, что мир давно вышел из холодной войны, и в XXI веке человечество вступило в эпоху глобализации", - цитирует издание Лэ Юйчэна.

Он отметил, что американские антикоммунисты преувеличивают "красную угрозу" и "пытаются скрыть свое стратегическое намерение сдержать Китай и сформировать для этой цели так называемый либеральный и демократический альянс на международном уровне",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не должен проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая "потерпела крах". Он также отметил, что Соединенные Штаты считают курс по ужесточению подхода к Пекину "пригодным для всех [своих] союзников". По словам главы Госдепартамента, этим странам следует сотрудничать с Вашингтоном, который "ценит свободу и права человека". Помпео подчеркнул, что речь идет "о выборе между свободой и демократией" с одной стороны и "тиранией и авторитарным режимом" с другой.