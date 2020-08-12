Есть очень простой способ: одевать маску и не оштрафоваться: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства коснулся жалоб на то, что граждане наказываются штрафом за то, что они не носят маски.

«Да, поэтому есть очень простой способ - носить маску или не быть оштрафованным. Раньше мы говорили: носите маску, спасайте жизни, теперь мы надеемся, что смертей будет ноль, и скажем: носите маску, не будете оштрафованы», - по сообщению «Арменпресс», сказал премьер-министр добавив, что с помощью этого они пытаются уменьшить заболеваемость коронавирусом, пока проблемы с вакцинами будут решены.

«И здесь снова и снова наш партнер номер один - наш гражданин, которого мы просим выслушать. Эта оптимистическая ситуация, которая у нас сложилась, должна удвоить нашу бдительность и дисциплину, время показало, что дисциплина приносит результаты. Поэтому не нужно разрушать своими руками результат, полученный собственными руками, тем более, что с 15 сентября мы сейчас собираемся открыть все общеобразовательные учреждения, а дискуссии по университетской системе еще продолжаются. И неминуемо будет некоторое увеличение численности. Это наш главный риск. Да, если мы будем правильно следовать правилам, рост числа будет таким, что содержание нашего сегодняшнего разговора не изменится. Но если не будет соблюдена должная дисциплина, мы вернемся к кризисной ситуации», - сказал премьер.