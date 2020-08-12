Ограничения смягчены: иностранцы смогут приезжать в Армению, запрет на собрания снят

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Чрезвычайное положение в Армении продлевается в пятый раз, но с рядом смягчений. Как сообщает "Арменпресс", на внеочередном заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян представил поправки к решению о продлении чрезвычайного положения. Во-первых, снимается запрет на въезд лиц без гражданства в Республику Армения. «При этом предусмотрено, что при въезде в Армению, если человек не госпитализирован, последний будет самоизолирован в течение 14 дней, но есть одно нововведение, что можно провести соответствующий тест в течение 14 дней; в случае отрицательного результата режим самоизоляции меняется», - заявил Рустам Бадасян.

Снят запрет на митинги и забастовки на всей территории Республики Армения, который заменяется разрешением, но с соблюдением определенных правил. В частности, необходимо в соответствии с требованиями коменданта носить маску, поддерживать социальную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Допускаются ограничения на организацию, проведение или участие в семейных, развлекательных мероприятиях, позволяющие организовывать, проводить и участвовать как в открытых, так и в закрытых помещениях, но не более 40 участников, с соблюдением правил безопасности, установленных комендантом.

Устранена возможность введения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, в порядке электронного контроля с целью обнаружения и самоизоляции зараженных была уточнена только возможность получения соответствующих данных по контактам зараженных и самоизолированных лиц не более чем на 14-дневный срок:

Чрезвычайное положение, объявленное в Армении несколько раз 16 марта 2020 года, было продлено на один месяц до 17:00 11 сентября.