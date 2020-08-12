В Новой Зеландии выявили первые за 102 дня местные случаи COVID-19

В Новой Зеландии впервые за 102 дня выявили незавозные случаи заражения коронавирусом - в Окленде ковид-позитивными оказались четыре члена одной семьи, сообщают BBC News. Из них никто в последнее время из города не уезжал.

В Окленде срочно с 12 августа ввели локдаун на три дня. Жителей города просят оставаться дома, массовые собрания запрещены, всем компаниям, не имеющим жизненно важного значения для города, предписано закрыться. На остальной территории Новой Зеландии введено социальное дистанцирование.

В связи со случившимся премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что отложит до понедельника роспуск парламента перед предстоящими выборами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За эти три дня власти попытаются выявить контакты заболевших.

За минувшие 102 дня в стране выявляли зараженных COVID-19, однако все эти 22 человека завезли из-за границы. Все они были изолированы по возвращении.

Всего в Новой Зеландии с начала пандемии было выявлено 1220 случаев заражения коронавирусом. Умерли 22 заболевших. Начиная с июня страна отменила большую часть карантинных ограничений, которые были введены в марте. Считалось, что раннее введение локдауна, жесткого контроля на границе, эффективное оповещение населения и массовое тестирование и отслеживание контактов помогло властям полностью избавиться от вируса на территории страны.