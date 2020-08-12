Правила и усилия окупаются: Торосян о состоянии, связанном с коронавирусом

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11 августа в Армении был подтвержден 201 новый случай коронавируса из 1710 тестов, что соответствует той же тенденции, о которой правительство говорило в последние недели. Об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян на внеочередном заседании правительства.

«То есть количество случаев, регистрируемых ежедневно, каждую следующую неделю, примерно на 50-100 меньше, чем количество случаев, зарегистрированных в тот же день на прошлой неделе. Упомянутая нами логика о том, что у нас есть реальная возможность сократить эти цифры, остается в силе. В результате у нас в больничной системе довольно легкое состояние, связанное с заболеванием коронавирусом. У нас небольшое число в случае тяжелых и крайне тяжелых пациентов, которое колеблется в пределах 300, эта тенденция к снижению также сохраняется. «Реанимационные больные очень долго находятся в реанимации», - сказал министр, передает «Арменпресс».

По словам Арсена Торосяна, этап преодоления эпидемии продолжается, правила и усилия окупаются. «Конечно, я не думаю, что мы должны ставить цель приблизиться к нулю. «Удержание в диапазоне 50–100 также должно быть приемлемым для нас, поскольку будет очень сложно достичь нуля, просто следуя правилам», - сказал он.