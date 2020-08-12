В Арцахе не подтверждено ни одного нового случая коронавируса

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 12 августа в Республике Арцах не подтверждено ни одного нового случая коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Минздрава страны.

На сегодняшний день новый коронавирус диагностирован у 251 человека, 231 из которых выздоровели. Фактически проходят лечение 19 граждан, 42 человека изолированы. Врачи оценивают состояние здоровья 3 пациентов как тяжелое, а 4 - как умеренное.

В Арцахе не зарегистрировано смертей от коронавируса. Был один случай смерти, когда у гражданина диагностировали заболевание коронавирусом, но смерть наступила по другой причине.

Срок действия чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах, продленного с 12 апреля 2020 года до 11 июля, продлен на 32 дня, с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян