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В Минске задержали координаторов массовых беспорядков

В Минске задержали координаторов массовых беспорядков

Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии были задержаны в среду в Минске.Как передает Арменпресс, oб этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь". Он руководил действиями трех подчиненных.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

 


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