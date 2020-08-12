Оцениваются потребности граждан, возвращающихся в Армению из Ливана: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Соответствующие армянские учреждения собирают данные о гражданах Армении, оставшихся без крова в Бейруте и желающих вернуться в Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook отметил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Около 100 наших граждан возвращаются в Армению на самолетах, доставивших помощь в Ливан. Два самолета уже прибыли, третий прибыл несколько часов назад. Соответствующие структуры Республики Армения собирают данные о гражданах Республики Армения, которые остались без крова и желают вернуться в Армению. В одном из своих выступлений я упомянул, что мы должны иметь возможность быстро оценить потребности наших граждан, возвращающихся в Армению, чтобы последние могли без особого труда наладить свое пребывание на родине. Добро пожаловать в Армению, дорогие соотечественники. «Мы рады всех вас принять и делаем все возможное, чтобы организовать возвращение граждан, желающих вернуться в Армению», - отметил Никол Пашинян.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. По последним данным, число пострадавших превысило 220, более 5 тысяч человек получили ранения. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

Третий самолет из Республики Армения в правительство Ливана с гуманитарной помощью уже находится в Бейруте. В Ливан отправлено более 12 тонн гуманитарной помощи - продукты питания, текстиль, компьютерная техника, лекарства. Предметы помощи, отправленные в Ливан, были отобраны в соответствии с потребностями принимающей страны.