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Цены на цветные металлы - 11-08-20

Цены на цветные металлы - 11-08-20

ЛОНДОН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.79% и составила 1766.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.04% и составила 6361.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.91% и составила 1900.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.28% и составила 14195.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.03% и составила 17725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.24% и составила 2380.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16601.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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