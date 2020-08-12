Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

“Шахтер” и “Севилия” в полуфинале Лиги Европы

“Шахтер” и “Севилия” в полуфинале Лиги Европы

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Состоялись два четвертьфинальных матча Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», донецкий "Шахтер" соперничал с "Базелем" и получил преимущество со счетом 4: 1. В другом матче дня “Севилия” победила английский “Вулверхэмптон” благодаря единственному голу Окампоса и продолжит борьбу.

 “Шахтер”-“Интер” и “Севилия”-“Манчестер Юнайтед” сыграют в полуфинале Лиги Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации