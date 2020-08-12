“Шахтер” и “Севилия” в полуфинале Лиги Европы

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Состоялись два четвертьфинальных матча Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», донецкий "Шахтер" соперничал с "Базелем" и получил преимущество со счетом 4: 1. В другом матче дня “Севилия” победила английский “Вулверхэмптон” благодаря единственному голу Окампоса и продолжит борьбу.

“Шахтер”-“Интер” и “Севилия”-“Манчестер Юнайтед” сыграют в полуфинале Лиги Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян