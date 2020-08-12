Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось и в Армении

ЕРЕВАН, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Толчки землетрясения, зарегистрированные на турецко-иранской границе 12 августа в 03:29 (по ереванскому времени), ощущались и в Армении.

Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от Игдыра, в 48 км к юго-западу от Еревана. Как сообщает «Арменпресс», сила в эпицентре составила 4,4 балла (по предварительным данным - 6 баллов), глубина эпицентра - 2 км.

Жители Еревана, Арташата, Армавира, Эчмиадзина, Абовяна, Егварда и других городов отметили в социальных сетях, что почувствовали толчки.

На сайте Сейсмологического центра Ирана упоминается возможный эпицентр села Лусарат в Араратской области Армении.

Служба сейсмической защиты МЧС РА пока информации не предоставила.