Третий самолет с гуманитарной помощью вылетел из Армении в Ливан

Третий самолет с гуманитарной помощью из Республики Армения правительству Ливана вылетел из ереванского аэропорта Звартноц. Как сообщает «Арменпресс», более 12 тонн гуманитарной помощи, отправленной в Ливан, включают продукты питания, текстильные изделия, компьютерную технику, лекарства.

Предметы помощи, отправленные в Ливан, были отобраны в соответствии с потребностями принимающей страны.

Первый рейс из Армении состоялся 8 августа, второй - 9 августа от имени народа Арцаха. Самолеты доставляли в Ливан гуманитарную помощь, в том числе медикаменты и медицинские инструменты, для помощи пострадавшим от взрыва 4 августа в порту Бейрута.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. По последним данным, число пострадавших превысило 220, более 5 тысяч человек получили ранения. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

Норайр Шогикян