ВАБС собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам

Всеобщий армянский благотворительный союз собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ВАБС.

ВАБС благодарит всех благотворителей, а также замечательных жертвователей, в том числе молодых профессионалов и единомышленников со всего мира.

Учитывая текущие трудности с отправкой пожертвований по почте, ВАБС просит делать пожертвования онлайн или по телефону. Подробности можно узнать на сайте

www.agbugiving.org/lebanon

или по телефону 212-319-6383 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по нью-йоркскому времени). Для электронных переводов можно написать по адресу

[email protected]

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