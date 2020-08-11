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ВАБС собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам

ВАБС собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам

Всеобщий армянский благотворительный союз собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ВАБС.

ВАБС благодарит всех благотворителей, а также замечательных жертвователей, в том числе молодых профессионалов и единомышленников со всего мира.

Учитывая текущие трудности с отправкой пожертвований по почте, ВАБС просит делать пожертвования онлайн или по телефону. Подробности можно узнать на сайте www.agbugiving.org/lebanon или по телефону 212-319-6383 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по нью-йоркскому времени). Для электронных переводов можно написать по адресу [email protected].
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