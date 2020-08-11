ВАБС собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам
21:08, 11 Август, 2020
Всеобщий армянский благотворительный союз собрал более двух миллионов долларов на оказание помощи ливанским армянам. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ВАБС.
ВАБС благодарит всех благотворителей, а также замечательных жертвователей, в том числе молодых профессионалов и единомышленников со всего мира.Учитывая текущие трудности с отправкой пожертвований по почте, ВАБС просит делать пожертвования онлайн или по телефону. Подробности можно узнать на сайте www.agbugiving.org/lebanon или по телефону 212-319-6383 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по нью-йоркскому времени). Для электронных переводов можно написать по адресу [email protected].
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