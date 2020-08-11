COVID-19. В США число инфицированных превысило 5 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн 290 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 739 тыс. Излечились 13 млн 213 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 251 тыс 997 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 166 тыс 201. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 057 тыс 470. Число смертей составляет 101 тыс 857. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 2 млн 271 тыс 586. Скончались 45 тыс 388 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 897 тыс 599. За последние сутки здесь зарегистрировано 4 тыс 945 новых случаев. Число летальных исходов – 15 тыс 131.

Далее следует ЮАР, где 563 тыс 598 подтвержденный случай и 10 тыс 621 случай смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 483 тыс 836, смертей - 53 тыс 003. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 483 тыс 133, смертей – 21 тыс 276. В Колумбии 397 тыс 623 случаев заражения и 13 тыс 154 случаев смерти.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 375 тыс 044 случаев, смертей - 10 тыс 139. Десятку замыкает Испания, где число подтвержденных случаев – 370 тыс 060. Число смертности в Испании составило 28 тыс 576.

В Иране 331 тыс 189 подтвержденных случаев и 18 тыс 800 смертей. В Турции 241 тыс 997 случаев заболевания, 5 тыс 858 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1264, с начала заражения здесь скончались 17 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 31-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 44, достигнув 84 тыс 712, вылечились 79 тыс 284 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 291 тыс 468 подтвержденных случаев. В Катаре 113 тыс 262 подтвержденных случаев, смертность - 188. Число заразившихся в Египте достигло 95 тыс 666, здесь зарегистрировано 5 035 случаев смерти. В ОАЭ - 62 тыс 966 случаев, здесь скончались 358 человек.

В Ливане зарегистрировано 6 812 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 80. Число заразившихся в Сирии достигло 1255. Скончались 52 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.