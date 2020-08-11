Министр обороны Арцаха и начальник Генштаба ВС Армении обсудили широкий круг вопросов

В рамках программы сотрудничества и координации действий между военными ведомствами двух армянских республик 11 августа Республику Арцах посетила делегация Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения во главе с начальником Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, в сопровождении министра обороны Республики Арцах Джалала Арутюняна начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении посетил ряд военных объектов, расположенных в восточном направлении. Высокопоставленные военнослужащие проследили за масштабными оборонительными работами на передовой, ознакомились с ходом реализации мероприятий по улучшению условий службы и быта личного состава, несущего боевое дежурство.

В одной из саперно-инженерных воинских частей Армии обороны были представлены конструктивные элементы оборонительных объектов нового типа.

В ходе рабочего визита был обсужден широкий круг вопросов, имеющих важное значение с точки зрения обороноспособности двух армянских республик.