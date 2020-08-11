В резиденции президента состоялась церемония клятвы министра окружающей среды

В резиденции президента Республики Армении в присутствии президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна 11 августа состоялась церемония клятвы министра окружающей среды Республики Армения Романоса Петросяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, министр поклялся добросовестно исполнять свои обязанности перед народом, сохранять Конституцию и законы Республики Армения, способствовать сохранению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства.

Президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили Романоса Петросяна и пожелали ему успехов, неиссякаемой энергии и плодотворной работы.