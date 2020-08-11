В современном мире глубоко переплетены интересы всех стран мира: интервью главы МИД КНР

В современном мире в результате глобализации глубоко переплетены интересы всех стран мира, и КНР всегда отдает себе отчет в том, что развитие Китая и развитие США не противоречат друг другу: обе стороны вполне могут помогать и дополнять друг друга на пути общего процветания. Как сообщает Арменпресс, об этом в посвященном китайско-американским отношениям эксклюзивном интервью информагентству Синьхуа сказал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

Коснувшись заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что политика взаимодействия с Китаем, проводимая при президенте Ричарда Никсона и последующих администрациях США, не достигла намеченных целей и потерпела крах, Ван И отметил, что утверждение так называемого «краха политики взаимодействия с Китаем» - лишь очередное проявление мышления холодной войны, тотально игнорирует достижения, достигнутые в китайско-американских отношениях за прошедшие десятилетия. Это невежество истории и неуважение к народам Китая и США.

«За более 40 лет со дня установления дипотношений в результате общих усилий нескольких поколений, китайско-американские отношения стали одними из самых взаимосвязанных межгосударственных отношений в мире с широчайшими сферами сотрудничества и наиболее обширными общими интересами. На Китай и США приходится свыше одной трети мировой экономики, вклад двух стран в рост глобального хозяйства превысил 50%. За 40 с лишним лет товарооборот между Китаем и США вырос более чем в 250 раз и составляет одну пятую мировой торговли. Общий объём перекрестных инвестиций двух стран чуть не достиг 240 млрд долларов. Взаимные посещения граждан Китая и США ежегодно составляет 5 млн человеко-раз. Обе страны несут важную ответственность за почти все глобальные вопросы, касающиеся мира и развития на планете. Все эти факты не подлежат отрицанию, тем более никто не в силах это сделать», - отметил министр.

По его словам, 40 с лишним лет спустя, сегодня Китай и США остаются разными с точки зрения социального строя и многих других аспектов. Такое различие не мешало и не должны мешать мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами как сейчас, так и в будущем. Для Китая и США нет необходимости и возможности менять друг друга, наоборот, обе страны должны уважать собственный выбор народа другой стороны.

Министр считает, что грандиозные достижения Китая за последние десятилетия показывают, что путь социализма с китайской спецификой подходит Китаю, пользуется наиболее широкой и твёрдой поддержкой китайского народа, приносит пользу всем странам мира и их народам, в том числе США. Китай продолжит стремиться к развитию и прогрессу, чтобы удовлетворить желания своего народа и внести новый вклад в развитие человечества. Тот, кто решится препятствовать или сорвать этот процесс, сам напросится на неприятности.

Комментируя вопрос о том, что китайско-американские отношения в долгое время выстраиваются не на справедливой и взаимной основе, и это невыгодно для американской стороны, Ван И подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и США никогда не означает милость одной стороны другой, или отобрание одной стороной у другой. Из сотрудничества обе стороны извлекли немало полезного, так что не бывает «кому выгодно» или «кому невыгодно».

Глава МИД КНР привел ряд факторов: на протяжении долгих лет в результате взаимодополняемого и взаимовыгодного сотрудничества интересы Китая и США глубоко интегрированы; без открытого сотрудничества с Америкой и другими странами было бы невозможным динамичное развитие Китая. В то же время развитие Китая предоставляет импульс роста и огромный рынок для экономики США. Согласно статистике, китайско-американская торговля поддерживает около 2,6 млн рабочих мест в США, позволяет каждой американской семье ежегодно экономить 850 долларов в расходах. В общей сложности более 70 тыс. американских компаний инвестируют и работают в Китае, их выручка оценивается в 700 млрд долларов США, среди них 97% компаний являются прибыльными. Даже на фоне торговых трений и пандемии подавляющее большинство американских компаний хотят оставаться в Китае, более того, намерены увеличить инвестиции в Китай.

«Естественно, по мере того, как глобализация и свободная торговля приносят дивиденды развития, неизбежны какие-то противоречия или проблемы в экономических структурах и распределении интересов между странами. Для их решения нужно реформирование, а не то, как говорится, «сам заболел, но требует от других принимать таблетки». Попытки переложить свою вину на других и разрешить проблемы путем разрыва связей ведут в никуда, в конечном итоге только навредят компаниям и народу самих США.

В современном мире в результате глобализации глубоко переплетены интересы всех стран мира. Мы всегда отдаем себе отчет в том, что развитие Китая и развитие США не противоречат друг другу. Обе стороны вполне могут помогать и дополнять друг друга на пути общего процветания. Сегодня на фоне серьезного удара пандемии по мировой экономике Китай и США как крупнейшие экономики мира призваны продвигать двусторонние отношения на основе равноправия и взаимной выгоды, путем сотрудничества вместо разъединения, взять на себя должную ответственность перед мировым сообществом», - подчеркнул Ван И.

Комментируя вопрос о появлении в США призраков маккартизма и возможность начала «новой холодной войны» между США и КНР, глава МИД подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские связи претерпевают самый суровый период с момента установления дипотношений. Обмен и сотрудничество во всех без исключения областях подвергаются серьезным помехам.

Это, по словам главы внешнеполитического ведомства Китая, в первую очередь продиктовано тем, что некоторые политические силы внутри США, предвзято и враждебно настроенные по отношению к Китаю, используют свою власть, чтобы фабриковать ложь о Китае, под выдуманными предлогами воспрепятствовать нормальным контактам между Китаем и США. Таким образом, они пытаются воскресить призраки маккартизма, сорвать двусторонние связи и посеять раздор между народами двух стран, тем самым расшатать фундамент взаимодоверия и вновь втянуть две страны в конфликты и противостояние, а весь мир - в пучину потрясений и раскола.

Китай никак не позволит этим коварным замыслам добиться своего.

«Мы категорически против искусственного развязывания так называемой «новой холодной войны», поскольку она никак не отвечает коренным интересам народов Китая и США, тем более идет вразрез с мировой тенденцией развития и прогресса. Холодная война принесла народам мира столько раны и страданий, что никак нельзя позволить ее повторения. Только совместное стремление к миру и развитию отвечает общим чаяниям стран мира. Тот, кто пытается провоцировать «новую холодную войну» в 21 веке, противопоставит себя историческому тренду, станет крупнейшей деструктивной силой для международного сотрудничества и непременно будет пригвождён к позорному столбу истории», - отметил министр.

Ван И подчеркнул, что в современных международных отношениях диалог является разумным выбором для снятия разногласий и верным путем к формированию взаимодоверия. За диалог вместо конфронтации выступает не только Китай, но и абсолютное большинство стран мира. Вполне естественно, что Китай и США как две крупные страны с разными социальными строями и культурно-историческими особенностями имеют собственные интересы и озабоченности. Важно, что никогда нельзя в одностороннем порядке отказаться от диалога и допустить доминирование разногласий, просчетов или конфронтации в двусторонних отношениях.

Он добавил, что Китай – большая ответственная страна, всегда готов с отрытой душой вести с США откровенный и эффективный диалог, но трезво и разумно ответит на их истерику и манию.

Коснувшись вопроса о Гонконге, глава МИД КНР подчеркнул, Гонконг – часть китайской территории, и его дела – сугубо внутренние дела Китая. Невмешательство во внутренние дела входит в основополагающие нормы и принципы международных отношений. Ни одна страна не допустит произвольного посягательства других стран на свой суверенитет и территориальную целостность. На полях недавней сессии Совета ООН по правам человека более чем 70 государств выступили в поддержку законной позиции Китая, осудили попытки использовать вопрос Гонконга для вмешательства во внутренние дела КНР. Это вполне единогласная и справедливая позиция международного сообщества.

Комментируя вопрос о возможности спиральной эскалации «дипломатической войны» между КНР и США, Ван И отметил, что генеральное консульство Китая в Хьюстоне – первое генконсульство, созданное Китаем в США после установления дипломатических отношений между двумя странами, всегда было важным символом китайско-американской дружбы. За более чем 40 лет генконсульство Китая в Хьюстоне сыграло существенную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран. Даже во время пандемии, несмотря на всяческие трудности, генконсульство активно работало для наведения моста между Китаем и южными регионами США по совместной борьбе с эпидемией. Закрытие такого генконсульства, имеющего важное историческое и реальное значение – это не что иное, как закрытие окна для взаимопонимания и сближения народов двух стран, наносит ущерб нормальному развитию китайско-американских отношений и народной дружбы. Более того, перечисленные американцами поводы - вполне выдуманные и голословные, никак не могут быть оправданы и не выдержат никакой проверки.

Министр подчеркнул, что в ответ на безрассудство и бесчинство США Китай не будет сидеть сложа руки. «Мы предприняли справедливые, разумные и законные контрмеры, полностью соответствующие нормам дипломатической практики. У Китая нет ни желания, ни интереса вести какую-то «дипломатическую войну» с США, так как она приведет лишь к большему вреду интересам народов двух стран. Тем более, развязывание «дипломатической войны» никак не подтверждает могущество самих США, а только показывает, насколько им не хватает уверенности в себе. Если США прибегнут к дальнейшим ошибкам в отношении Китая, то нам ничего не останется, кроме как сопротивляться до конца», - подчеркнул Ван И.

Он также прокомментировал вопрос о давлении на китайские ИТ-компании, подчеркнув, что США без всяких доказательств изо всех сил вытесняют одну китайскую частную компанию по всему миру, что считается классическим примером политики травли. Всем очевидно, что цель Вашингтона заключается в сохранении научно-технической монополии и лишении других стран законных прав на развитие. Такая ничем не прикрытая американская гегемония не только нарушает честные правила международной торговли, но и ущемляет свободу глобального рыночного климата.

Коснувшись развития китайско-американских отношений в преддверии ноябрьских президентских выборов США Ван И подчеркнул, что политика Китая в отношении США остается последовательной и стабильной, тем не менее, мы подготовлены ко всяким неблагоприятным сценариям в развитии двусторонних отношений. По сути дела, попытка США превратить Китай в противника стала их серьезной стратегической ошибкой, что приведет к направлению своих стратегических ресурсов в неверную сторону. Китай всегда готов в духе невступления в конфронтацию и противостояние, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества работать вместе с США для выстраивания скоординированных, партнерских и стабильных отношений. Тем временем, КНР будет твердо отстаивать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, что относится к законному праву нашей страны как независимого и суверенного государства. США должны выполнять принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН, научиться и привыкнуть к мирному сосуществованию с разными социальными строями и цивилизациями, принять реальность перехода мира к многополярности.

Он также обозначил четкие рамки для китайско-американских отношений: