Азиатские индексы - 11-08-20

ТОКИО, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.88% и составил 22750.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.54% и составил 1585.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.15% и составил 3340.29 пункта, а HANG SENG вырос на 2.11% и составил 24890.68 пункта.