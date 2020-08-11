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Азиатские индексы - 11-08-20

Азиатские индексы - 11-08-20

ТОКИО, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.88% и составил 22750.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.54% и составил 1585.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.15% и составил 3340.29 пункта, а HANG SENG вырос на 2.11% и составил 24890.68 пункта.


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