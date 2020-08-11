Еврокомиссия выделила €128 млн на поддержку проектов по борьбе с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить €128 млн для финансирования 23 инновационных проектов, направленных на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении ЕК, обнародованном во вторник.

"Еврокомиссия будет содействовать 23 научным проектам, предоставив им €128 млн в рамках ответа на продолжающуюся пандемию коронавируса. Эти средства - это часть €1,4 млрд, которые Еврокомиссия выделила в рамках своего взноса на донорской конференции для сбора средств в рамках глобального ответа на пандемию", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этих проектах задействованы 347 групп исследователей из 40 государств, в том числе 34 группы ученых из 16 государств, не входящих в ЕС. Данные проекты направлены на создание средств диагностики, лечения и вакцины, а также на изучение возможности более эффективного их промышленного производства, развитие медицинских технологий и цифровых средств для контроля распространения болезни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек, свыше 736 тыс. умерли.