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Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который, вероятно, продлится до двух лет, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - В нем уточняется, что зарегистрированный 11 августа препарат - Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19", - поясняется в сообщении.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").

 


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