В правительстве обсуждена Стратегическая программа развития и улучшения администрирования КГД

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого была обсуждена Стратегическая программа развития и улучшения администрирования Комитета государственных доходов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель КГД Эдвард Ованнисян доложил, что программой предусмотрена реализация 5 стратегических целей в виде 67 мероприятий. Они будут направлены на улучшение и совершенствование налогового и таможенного администрирования, повышение эффективности системы КГД, облегчение бремени налогоплательщиков, сокращение налоговой тени и др. Было отмечено, что в принятую в прошлом году стратегическую программу добавлено 14 новых мероприятий.

Этими мероприятиями предусматривается внедрение автоматической системы учета государственной пошлины, электронной системы сокращения отчетностей, будет разработана веб-версия системы “Электронные расчетные документы и книги”.

Планируется модернизировать процесс возврата превышающей максимальный размер рассчитанной из дохода из нескольких источников и переведенных социальных выплат суммы, а также механизм контроля государственных пошлин, усовершенствовать процесс раскрытия, оценки и сокращения рисков налоговой дисциплины.

Мероприятия направлены также на внедрение системы управления таможенными рисками физических лиц и транспортных средств для личного пользования, централизованной системы взвешивания, системы учета экспресс-грузов, развитие механизмов контроля электронной торговли.

Было отмечено, что для каждого мероприятия предусмотрен четкий график реализации.

Премьер-министр Пашинян отметил важность эффективной реализации предусмотренных вышеупомянутой программой мероприятий и подчеркнул, что эта программа должна быть продолжением принятой в прошлом году стратегической программы, направленной на развитие и модернизацию системы КГД. Глава правительства поручил доработать программу по результатам обсуждения и представить ее на утверждение правительства.