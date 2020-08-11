Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 августа принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал - лейтенанта Оника Гаспаряна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, были обсуждены вопросы, касающихся армейского строительства и взаимодействия Арцаха и Армении в сфере обороны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации