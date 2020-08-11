Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 августа принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал - лейтенанта Оника Гаспаряна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, были обсуждены вопросы, касающихся армейского строительства и взаимодействия Арцаха и Армении в сфере обороны.