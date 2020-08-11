Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна
15:25, 11 Август, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 августа принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал - лейтенанта Оника Гаспаряна.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, были обсуждены вопросы, касающихся армейского строительства и взаимодействия Арцаха и Армении в сфере обороны.
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