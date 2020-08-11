Правительство Армении созовет внеочередное заседание

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в 11:00 часов 12 августа состоится внеочередное заседание правительства Армении.

В повестке дня - вопрос о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года в Республике Армения, и о внесении изменений и дополнений в решение Правительства Республики Армения N 298-н от 16 марта 2020 года.

Заседания в режиме онлайн транслируются по официальному каналу YouTube правительства РА, на официальных страницах социальной сети “Фейсбук” премьер-министра РА и правительства РА.