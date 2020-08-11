Временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Армении высказался о превращении “Айя Софии” в мечеть

Временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Армении Ахлам Аль Салами коснулась решения Турции о превращении Айя Софии в мечеть Стамбула. Как сообщает «Арменпресс», Ахлам Аль Салами отметила, что это место имеет большую историко-культурную ценность, поэтому в последнее время мы стали свидетелями критики и осуждения международного сообщества:

- В июле Турция распространила заявление о том, что принято решение превратить находящуюся в Стамбуле знаменитую “Айя Софию” в мечеть, и, как отмечает верховная власть, “Айя София” 86 лет назад незаконно преобразовалась в музей. Что вы думаете об этом событии, г-жа Аль Салами?

- Прежде всего, хотела бы отметить, что ОАЭ стали членами ЮНЕСКО еще через 4 месяца после объединения эмиратов в 1971 году и сегодня являются членами Исполнительного совета ЮНЕСКО. ОАЭ подтверждают свою верность этой структуре и в этом вопросе. Как отмечает ЮНЕСКО в своем заявлении, “Айя София” считается частью исторического Стамбула, и она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве музея. Это архитектурный шедевр и уникальное свидетельство взаимодействия Европы и Азии на протяжении веков”.

- А какова официальная позиция ОАЭ относительно решения Турции о превращении “Айя Софии” в мечеть?

- Министр культуры и по делам молодежи ОАЭ Нура Аль Кааби коснулась этого решения Турции, отметив, что при изменении статуса «Айя Софии» в Стамбуле не учитывалась общечеловеческая ценность исторического места, которая всегда формировала мировое наследие, культурную и наследственную ценность, она была мостом для сближения народов и укрепления общих связей между ними.

Думаю, что это место большую имеет историко-культурную ценность, поэтому в последнее время мы стали свидетелями критики и осуждения международного сообщества, поскольку этот музей был богатой историей различных религий, символом диалога христианства и ислама.

Также должна отметить, что повестка дня ЮНЕСКО созвучна обязательству ОАЭ по сохранению толерантности, образования, мира, развития и наследия. На протяжении многих лет ОАЭ являются одним из влиятельных финансистов ЮНЕСКО, участвовали во многих программах ЮНЕСКО, а также разработали инициативы во благо человечества всего мира.