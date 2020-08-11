В Иране считают, что Трамп заявил о сделке с Тегераном для привлечения голосов

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Тегераном в течение одного месяца после переизбрания сделано исключительно для того, чтобы привлечь голоса избирателей. Такое мнение высказал во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Представляется, что последние заявления не имеют никакой другой цели, кроме привлечения голосов на выборах", - цитирует его агентство IRNA. По словам Рабии, "даже если Трамп будет переизбран на второй срок, пока он продолжает политику давления на Иран, никакой сделки ему добиться не удастся".

Политик отметил, что "у Трампа было четыре года, чтобы выбрать правильный путь и начать успешную дипломатию с Ираном". "Он не только не сделал этого, но и допустил самые крупные ошибки для США за последние десятилетия", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник Трамп заявил, что США в течение месяца достигнут соглашения с Ираном в случае его переизбрания. По его словам, самая большая мечта иранской стороны - это победа на президентских выборах наиболее вероятного кандидата от демократов, бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.