Любовь к детям помогает творить: встреча Нуне Саркисян с детьми из областей

В рамках вебинаров, инициированных издательством “Зангак”, супруга президента республики Нуне Саркисян провела непосредственную беседу с группой детей, представляющих различные области Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Армении, Нуне Саркисян с маленькими читателями, в частности, обсудила свою книгу "Волшебные кнопки", ответила героям сказки, творческим трудностям и вдохновению, на их различные вопросы, касающиеся любимых книг.

Дети представили свои мнения и впечатления о сказке “Волшебные кнопки”, отметили своих любимых героев, а также с помощью вопросов раскрыли секреты описанной в книге истории.

В ответ на вопросы детей, госпожа Саркисян отметила, что любовь к детям помогает ей творить. “Я очень люблю детей и хочу каким-то образом быть на связи с ними. писать - самый удобный способ”, - подчеркнула госпожа Саркисян, подчеркнув, что писать книгу нелегко – нужно быть очень трудолюбивым и с удовольствием делать это.

“Если даже не удастся написать книгу, я уверена, что какая - либо работа, которую вы делаете, получится хорошо», - сказала она.

Сообщив, что в настоящее время она пишет вторую часть книги "волшебные кнопки" , г-жа Саркисян попросила детей представить свои идеи о продолжении сказки.

Коснувшись будней детей в условиях эпидемии коронавируса, Нуне Саркисян призвала участников вебинара не проводить весь день перед компьютером, а быть на свежем воздухе, читать книги, играть со своими сестрами и братьями, друзьями.

В конце дистанционной встречи Нуне Саргсян пожелала детям здоровья, веселого лета, выразив надежду, что другие поводы для встречи вновь создадутся.