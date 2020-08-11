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Абхазия не будет вновь закрывать границу с Россией из-за эпидемии

Абхазия не будет вновь закрывать границу с Россией из-за эпидемии

Абхазия не планирует повторно закрывать границу с РФ, так как увеличение количества инфицированных коронавирусом в республике никак не связано с российскими туристами, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

В интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия", Бжания рассказал, что туристов и граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 отправят на лечение в больницы Краснодарского края. Он считает, что вспышка коронавируса после открытия границы произошла из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума. Угрозу распространения вируса предотвратили оперативные действия специалистов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 


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