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Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.


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