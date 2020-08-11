Комитет по туризму призывает в ближайшее время воздержаться от приобретения туристических пакетов

В комитете по туризму Министерства экономики Армении призывают воздержаться от приобретения туристических пакетов с неуточнеными полетами.

Как передает “Арменпресс”, комитет сообщает, что, изучив предложения в сфере выездного туризма и сроки их реализации, до завершения чрезвычайного положения в Армении со стороны коменданта Армении и Туристического комитета гражданской авиации Министерства РА нет разрешения на осуществление чартерных рейсов по ряду туристических направлений, в частности, в Египет, Шри-Ланку, Кипр.

"Поэтому призываем во избежание дальнейших проблем и неудобств воздержаться от приобретения турпакетов с неподтвержденными полетами", - сообщают в комитете.

Правительство Армении 13 июля приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля, с 17:00 часов 13 июля, еще на 30 дней, до 17:00 часов 12 августа включительно. Осуществляются только чартерные рейсы для граждан Армении, желающих вернуться в Армению, и иностранцев, отправляющихся на родину.