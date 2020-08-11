В ВОЗ заявили о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Несмотря на то, что в мире насчитывается около двадцати миллионов случаев заражения коронавирусом, а количество смертей приближается к 750 тысячам, в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводит его слова пресс-служба ВОЗ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гебрейесус призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе.

"Новая Зеландия — мировой образец того, как нужно бороться с коронавирусом", — подчеркнул он.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан — соблюдать новые ограничительные меры.

"Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", — заключил Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ заявил, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.