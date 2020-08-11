В МИД Германии оценили важность отношений с Россией

Германо-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их на произвол судьбы, заявил во вторник журналистам перед отлетом в Москву глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Немецко-российские отношения слишком важны, чтобы их оставлять на произвол судьбы. Это тем более верно, что пандемия коронавируса еще больше затрудняет прямой контакт между немцами и русскими. Только если Москва будет вовлечена в важные международные вопросы, мы добьемся долгосрочных результатов. В равной степени это относится к ситуации на востоке Украины, Ливии и Сирии. Поведение России также играет ключевую роль в контроле над вооружениями. Мы хотим, чтобы Россия осознала эту ответственность", - заявил Маас, его слова цитирует рассылка МИД ФРГ.

Маас добавил, что после посещения Москвы он отправится в Санкт-Петербург,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Блокада Ленинграда немецким вермахтом закончилась 75 лет назад, это ужасное военное преступление против русского народа, за которое Германия несет ответственность и которое мы никогда не должны забывать.", - сказал министр.