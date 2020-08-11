12-го августа будет прекращено газоснабжение некоторых участков Ачапняка

С целью осуществления работ по подключению к действующему газопроводу нового газопровода, проходящего по трассе "Север-Юг", 12-го августа с 10:00 до 16:00 часов 13-го августа с целью подключения нового газопровода будет приостановлена подача газа в столичном административном районе Ачапняк, в кварталах Силикян, Норвегакан, кварталы Г-1, Г-3, на улице Асратяна 25/2, 25/4, на улице Мазманяна 5/9, на улице Норашена 4, 12/16, 37, многоквартирные здания по адресу ул. Чауша 14/7, прилегающих особняков и общественных объектов различного назначения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО “Газпром Армения”.

"Просим прощения у потребителей газа и просим соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру 1-04”.