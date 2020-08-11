В центре Еревана будет аварийное отключение воды

Компания "Веолия Джур" сообщает своим клиентам и потребителям, что в связи с аварийными работами 12-го августа с 10:00 до 18: 00 часов будет прекращено водоснабжение на следующих территориях административного района Кентрон: Исаакян, Корюн, Агаян, Таманян, Байрон, Московян, А. Петросян, ул. Кочара, ул. Саят-Нова 1-40, ул. Ханджяна 43, ул. Туманяна 10, 12, 13, 28/20, 34, 37, 39, 41, Сарьян 1, Терян 42-91, Абовян 11-62, Налбандян 23-59, 102-110, ул. Маштоца 37-60, Сармен 1-10, Теряна 105/1, Баграмяна 1-3, Московского прохода, государственного театра оперы и балета им. Спендаряна.

"Компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства и заранее благодарит за понимание", - как сообщает «Арменпресс», отмечают в компании.