В Армении подтверждено 160 новых случаев COVID-19: выздоровел 541 человек, скончались 7

По положению на 11-е августа в Армении зарегистрировано 40 593 случая коронавирусной болезни, 33157 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение коронавирусного заболевания получают 6399 пациентов. За последние 24 часа было проведено 968 тестов, а в общей сложности - 177322 тестирования. Таким образом, есть 160 новых случаев коронавирусной болезни и 541 выздоровел. В общей сложности из-за коронавируса было зарегистрировано 803 случая смерти (увеличилось еще на 7). В Министерстве здравоохранения РА сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 71, 86, 81, 67 лет и женщинами 71, 73, 84 года. У всех были сопровождающие хронические заболевания.

Было зафиксировано еще 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Общее число таких случаев - 234.

Правительство Армении на заседании 13 июля приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля, с 17:00 часов 13 июля, еще на 30 дней, до 17:00 часов 12 августа включительно.

Лилит Демурян