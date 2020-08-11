В Арцахе новых случаев коронавируса нет

По положению на 11 августа в Республике Арцах новый случай коронавируса не подтвержден.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны.

До сих пор новая коронавирусная болезнь была подтверждена у 251 человека, 231 из которых преодолели болезнь.

Врачи оценивают состояние двух пациентов как тяжелое, 4-х – средней тяжести.

Был зафиксирован один случай смерти, когда у гражданина была диагностирована коронавирусная болезнь, однако смерть наступила по другой причине.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен на 32 дня – с 11 июля 2020 года, с 22:00 до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян