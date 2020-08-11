По уголовным делам выявлен ущерб в размере 214,8 млрд драмов, нанесенный государству и общинам

По поручению генерального прокурора Армении Артура Давтяна в управлении по делам о коррупционных преступлениях Генпрокуратуры Армении подведены итоги полугодовых мер по раскрытию ущерба, причиненного государству и общинам по уголовным делам, расследуемым в производстве всех следственных органов, раскрытию нанесенного ущерба, а также восстановлению нанесенного ущерба., в соответствии с этим, по состоянию на 30 июня 2020 года в производстве компетентных органов РА по 1 283 уголовным делам был зафиксирован ущерб в размере 214.782․710․692 драмов, из которых 204․685․121․146 драмов были нанесены государству, а 10․097․589․546 драмов - нанесенный ущерб общинам.

В результате назначенных в ходе предварительного следствия по уголовным делам экспертиз и других следственных и процессуальных действий в отчетный период из вышеуказанного общего ущерба уже утверждено 128․870․997․477 драмов, из которых 127.428.746.833 драмов были нанесеным государству ущербом, 1.442.250.644 драмов - общинам.

За тот же период в ходе предварительного следствия восстановлено 24.906.055.052 драмов, из которых 24.197.560.432 драмов были нанесеным государству ущербом, 708.494.620 драмов - общинам.

С целью обеспечения возможного взыскания в ходе предварительного следствия по упомянутым уголовным делам наложен арест на сумму в 84.502. 200 драмов РА, на счета в 5. 838. 598.990 драмов РА.

Запрет был применен также в отношении 85 наименований движимого и 148 недвижимого имущества, а также 22 земельных участков, из которых на данный момент оценено движимое и недвижимое имущество стоимостью 26.381. 004.571 драмов, а стоимость остальных решается.

Число предполагаемых лиц, совершивших преступление в ходе предварительного следствия по 1 283 уголовным делам, по состоянию на 30 июня составило 873, из которых 529 лицам уже предъявлено обвинение, или было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого.