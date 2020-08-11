Камерный центр представит видео концерта “Времена года” с участием Галиано

Национальный центр камерной музыки 15 августа в 20:30 представит видеозапись концерта под названием “Времена года”. Концерт будет транслироваться на официальной странице центра в Facebook. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном центре камерной музыки, на концерте выступили Государственный камерный оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ваана Мартиросяна и всемирно известный виртуоз аккордеонист Ришар Галиано.

В программу концерта включены произведения Антонио Вивальди “Времена года”, Астора Пьяцццоллы “Времена года” и произведения для концертного оркестра “Опале” Ришара Галиано и аккордеона.

Камерный оркестр неоднократно сотрудничал со всемирно известным виртуозным аккордеонистом, выступая с ним не только в Армении, но и за рубежом. Концертную программу “Времена года” Гальяно представил в разных странах мира.

Французский аккордеонист итальянского происхождения, комментатор Астор Пьяццоллы, композитор Ричард Галиано родился во Франции в 1950 году.

Галиано два года подряд занимал первое место на международных конкурсах аккордеонистов World Cup, а в 1968 году был удостоен президентской премии страны.

В 1973 году Галиано переезжает из Южной Франции в Париж и несколько лет сотрудничает с оркестром Клода Нугаро в качестве дирижера, аранжировщика и композитора.

Он сотрудничал с такими известными певцами, как Шарль Азнавур, Серж Реджиани, Жюльет Греко и другие. В 1983 году по инициативе Астора Пьяццоллы Ричард Гальяно приглашается в Comedy France, где выступает в качестве бандонеониста, а затем аранжировщика и композитора.

В 1991 году Гальяно создает стиль “Новый мюзет” и в этом стиле записывает альбом в студии Label Bleu.

В том же году он записывает альбом "путешествие", который также признан “Лучшим альбомом года”. В 1993 году Академия джаза признала Ричарда Гальяно лучшим джазовым музыкантом года. В том же году он записывает альбом “Путешествие”, который также признан “Лучшим альбомом года”.

В 2010 году Ричард Гальяно подписал эксклюзивный контракт со всемирно известной компанией “Deutsche Grammophon” и его первый альбом, посвященный музыке Баха, сразу же после выхода более чем на 40 тысяч экземпляров был очень быстро разобран и стал альбомом года “Лучшая классическая музыка года”.