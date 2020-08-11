ДТП на дороге Горис-Капан: есть пострадавший

11 августа в 02:49 в Национальный центр кризисного управления МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге, ведущей от излучин Гориса к небольшому мосту, в ущелье упала машина. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Сюникского областного спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 6-ом км автодороги Горис-Капан автомобиль марки “Opel Astra G” выехал за пределы проезжей части дороги и оказался в реке. Водитель был госпитализирован в медцентр Гориса, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.